Чоловік, який облаяв лікаря-ветерана в Одесі був радником Стефанішиної

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина та Вадим Шевеленко, який під час відвідування ветеринарної клініки образив лікаря-ветерана ЗСУ

Після інциденту чоловіка була звільнено з посади радника віцепрем’єрки

Вадим Шевеленко, який під час відвідування ветеринарної клініки образив лікаря-ветерана ЗСУ Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Про це Офіс віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України повідомив «Суспільному».

Наразі чоловіка звільнено з посади.

«Офіс віцепрем’єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ветерана ЗСУ та лікаря-ветеринара з Одеси Олексія Притулу образив відвідувач ветеринарної клініки. На відео з камер спостереження видно, як до кабінету військового прийшов чоловік зі своїм песиком та сів на стілець поруч із лікарем. Він почав розповідати, яка проблема у собаки та що його турбує.

Ветеринар попросив повернути тваринку іншим боком, аби він зміг її оглянути. На це відвідувач запитав: «А ви не можете (підійти і – ред.) подивитися?». Ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік лише лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти н***й, п***р, б***ь», і покинув кабінет із собакою.

Згодом відвідувача ветеринарної клініки в Одесі, Вадима Шевеленка, який облаяв ветерана та лікаря-ветеринара Олексія Притулу, було притягнуто до відповідальності. А 43-річний містянин свою провину визнав та перепросив перед лікарем.

Як повідомлялося, відвідувач ветеринарної клініки в Одесі, який вилаяв ветеринара-воїна ЗСУ, причетний до корупційного скандалу щодо завищених цін на водогін для Миколаєва.