В Одесі пролунали вибухи

Повітряні сили закликали жителів Одеси пройти в укриття та попередили про загрозу застосування балістичного озброєння

Раніше на Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА росіян

Сьогодні, 28 червня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

«У місті чутно вибух!», – написав Труханов.

Повітряні сили закликали жителів Одеси пройти в укриття та попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Раніше на Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА росіян.

Нагадаємо, у ніч на 26 червня окупанти вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю.

До відома, в Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК до Телеграм-каналів російських спецслужб. За даними слідства, фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» розташування військових ЗСУ на території міста до проросійських Телеграм-каналів.