Головна Одеса Новини
search button user button menu button

У одному зі скверів Одеси загинув підліток

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У одному зі скверів Одеси загинув підліток
Нині на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції
фото: od.npu.gov.ua

Тіло дитини слідчі направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

В Одесі у сквері 7-ї станції Великого Фонтану загинув 13-річний підліток. Його товариш травмувався. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Про подію правоохоронці дізналися від медиків. Вони з’ясували, що хлопці бавилися у фонтані, який не працює. Діти забралися на верхню бетонну конструкцію, яка обвалилася. Один підліток отримав тяжкі тілесні ушкодження, та загинув на місці, а другий – травмував палець на руці. Його доправили до лікарні.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

У одному зі скверів Одеси загинув підліток фото 1

Тіло загиблого слідчі направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

У одному зі скверів Одеси загинув підліток фото 2

Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин.

Нагадаємо, лише внаслідок удару по багатоповерхівці в Харкові 31 травня загинули семеро людей – четверо чоловіків і троє жінок. Російські війська влучили у житловий будинок ракетами С-300. Водночас постраждали 25 людей, серед яких двоє дітей – хлопчик і дівчинка по 12 років.

Водночас 1 червня вранці РФ завдала чергового удару по Балаклії Ізюмського району. Вкотре поцілили по цивільному сектору. Під удар потрапили два житлові будинки, де на момент удару перебували 12 людей: четверо дорослих та восьмеро дітей.

Днями ми також повідомляли скільки дітей загинули за час повномасштабної війни в Україні і яка кількість із них були поранені. Лише за офіційними даними ООН, понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні. Однак реальні цифри, ймовірно, набагато вищі.

«Остання хвиля російських атак в Харківській області підкреслює страшну ціну війни та жахи, з якими стикаються діти в Україні. Багато з них було вбито або поранено, а тисячі були змушені покинути свої домівки, не взявши з собою нічого, окрім одягу, який був на них та глибокого стресу, адже вони стали свідками справді жахливої ситуації», – прокоментувала ситуацію Деніз Браун, Координаторка системи ООН та Гуманітарна координаторка в Україні. 

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця в Харківській області було оголошено примусову евакуацію дітей із 36 населених пунктів. Зокрема йдеться про громади Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Теги: Одеса будинок поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини
Померла дівчинка, яка потрапила під ракетний удар в Одесі у кінці квітня
23 травня, 21:37
Обвинувачений у суді свою провину визнав
Три роки в'язниці: суд виніс вирок одеситу за ухилення від мобілізації
12 травня, 16:17
Мешканка Одеси стверджує, що її побив милицями співробітник ТЦК
Інцидент із побиттям дівчини біля поліцейського відділку: Одеський ТЦК відреагував
14 травня, 09:18
До з’ясування всіх обставин дівчинкою буде опікуватися служба у справах дітей Одеської міської ради
В Одесі жінка заради лайків усю ніч знущалася з дитини у прямому ефірі
17 травня, 03:11
Посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси викрито на багатомільйонній схемі
Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах
28 травня, 14:23
В Одесі пролунали вибухи: мер міста повідомив про наслідки (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи: мер міста повідомив про наслідки (оновлено)
17 травня, 17:07
В Одесі під час тривоги пролунав сильний вибух
В Одесі під час тривоги пролунав сильний вибух
31 травня, 20:25
Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін
Відкриття пляжів на Одещині: влада назвала дату і кількість локацій
Вчора, 11:41
В Одесі відкрився пляж «Калетон»
В Одесі відкрився перший пляж (фото)
Сьогодні, 10:19

Новини

У одному зі скверів Одеси загинув підліток
У одному зі скверів Одеси загинув підліток
В Одесі відкрився перший пляж (фото)
В Одесі відкрився перший пляж (фото)
8 червня на Одещині оголошено штормове попередження
8 червня на Одещині оголошено штормове попередження
Відкриття пляжів на Одещині: влада назвала дату і кількість локацій
Відкриття пляжів на Одещині: влада назвала дату і кількість локацій
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Проігнорували окупований Крим: фламінго знову оселилися на Тузлівських лиманах
Проігнорували окупований Крим: фламінго знову оселилися на Тузлівських лиманах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Генсек ООН не братиме участь у Глобальному саміті миру
27K
Один з найбагатших бізнесменів Польщі знайдений мертвим неподалік від власного дому
26K
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
11K
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8749
Путін змінив «теорію перемоги» у війні проти України. Аналіз ISW
7969
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження

Новини

Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
Вчора, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Вчора, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Вчора, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
6 червня, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
6 червня, 20:21

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua