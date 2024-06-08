У одному зі скверів Одеси загинув підліток

Тіло дитини слідчі направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

В Одесі у сквері 7-ї станції Великого Фонтану загинув 13-річний підліток. Його товариш травмувався. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Про подію правоохоронці дізналися від медиків. Вони з’ясували, що хлопці бавилися у фонтані, який не працює. Діти забралися на верхню бетонну конструкцію, яка обвалилася. Один підліток отримав тяжкі тілесні ушкодження, та загинув на місці, а другий – травмував палець на руці. Його доправили до лікарні.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Тіло загиблого слідчі направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин.

Нагадаємо, лише внаслідок удару по багатоповерхівці в Харкові 31 травня загинули семеро людей – четверо чоловіків і троє жінок. Російські війська влучили у житловий будинок ракетами С-300. Водночас постраждали 25 людей, серед яких двоє дітей – хлопчик і дівчинка по 12 років.

Водночас 1 червня вранці РФ завдала чергового удару по Балаклії Ізюмського району. Вкотре поцілили по цивільному сектору. Під удар потрапили два житлові будинки, де на момент удару перебували 12 людей: четверо дорослих та восьмеро дітей.

Днями ми також повідомляли скільки дітей загинули за час повномасштабної війни в Україні і яка кількість із них були поранені. Лише за офіційними даними ООН, понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні. Однак реальні цифри, ймовірно, набагато вищі.

«Остання хвиля російських атак в Харківській області підкреслює страшну ціну війни та жахи, з якими стикаються діти в Україні. Багато з них було вбито або поранено, а тисячі були змушені покинути свої домівки, не взявши з собою нічого, окрім одягу, який був на них та глибокого стресу, адже вони стали свідками справді жахливої ситуації», – прокоментувала ситуацію Деніз Браун, Координаторка системи ООН та Гуманітарна координаторка в Україні.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця в Харківській області було оголошено примусову евакуацію дітей із 36 населених пунктів. Зокрема йдеться про громади Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.