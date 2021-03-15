Covid-19 на Одещині: у регіоні інфекцію діагностували у 92 тисяч 264 мешканців

З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 100 людей

За добру лабораторно підтвердили коронавірус у 407 мешканців області

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 407 мешканців Одеської області. З них 9 дітей та 5 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 15 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 92 тисяч 264 мешканців регіону. З них 4 тисячі 396 дітей та 3 тисячі 77 медпрацівників.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 100 людей. 1 тисяча 535 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 42157 (діти – 1803, медпрацівники – 1144);

м. Б.-Дністровський – 1332 (діти – 40, медпрацівники – 73);

м. Ізмаїл – 5541 (діти – 181, медпрацівники – 176);

м. Чорноморськ – 4643 (діти – 385, медпрацівники – 56);

м. Теплодар – 441 (діти – 18, медпрацівники – 14);

м. Южний – 1978 (діти – 98, медпрацівники – 28);

м. Балта – 829 (діти – 15, медпрацівники – 78);

м. Подільськ – 838 (діти – 41, медпрацівники – 52).