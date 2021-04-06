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    Covid-19 в Одеській області: майже півтори тисячі нових хворих

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    Померли ж від початку пандемії 1945 людей в області - Covid-19 в Одеській області: майже півтори тисячі нових хворих
    Померли ж від початку пандемії 1945 людей в області
    фото: з відкритих джерел

    Серед нових хворих – 43 дитини та 28 медичних працівників

    Протягом минулого дня, 5 квітня, в Одеській області лабораторно підтверджено 1436 нових випадків коронавірусу

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 43 дитини та 28 медичних працівників. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 883, Ізмаїлі – 48, Чорноморську – 168, Овідіопольському районі – 72. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 24 людини. Одужали за минулу добу 296 осіб. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 175 ІФА-тестів та 3701 ПЛР-тест за добу.

    Станом на 6 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 115171 жителі, з яких 5185 дітей та 3602 медпрацівників. Померли ж від початку пандемії 1945 людей, а видужали 84565 осіб. За весь час провели 160639 ІФА-тестів та 495392 ПЛР-тестів для визначення ковід-хворих.

    Тим часом, за минулу добу, 5 квітня, в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    У понеділок госпіталізовано 2545 осіб, одужало від коронавірусу 10240 людей.

    Теги: Одещина коронавірус
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