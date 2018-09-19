Депутати перейменували вулицю в центрі Одеси



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Вулицю перейменовано на честь видатного одесита

Депутати Одеської міської ради під час сесії 19 вересня перейменували вулицю Заславського, розташовану в центрі міста, на честь Почесного громадянина Одеси, Героя України Бориса Литвака, який помер в 2014 році. Про це повідомляє кореспондент інформагентства «Траса Е-95».

До цього, в червні в Одесі успішно пройшли громадські слухання, присвячені цьому питанню. Тоді думка історико-топонімічної комісії міськради щодо перейменування вулиці роз'яснила член комісії Олена Каракіна:

«Вважаємо ідею назвати вулицю Заславського ім'ям Бориса Литвака найвірнішим рішенням. Ця вулиця знаходиться поблизу від Новосельського, де народився і жив Борис Давидович. Вона неподалік від Пушкінської, де розташована спортивна школа, яку довгий час очолював Борис Давидович. Крім того, вулиця перетинає Базарну, де працює Центр реабілітації. Таким чином, саме ця вулиця має відношення до всіх знакових місцях, пов'язаних з видатним одеситом», - відзначала вона.

Раніше мер Одеси пропонував назвати вулиці в честь трьох недавно пішли одеситів-сучасників: Б.Літвака, музиканта Юрія Кузнєцова і письменника Георгія Голубенка.

Додамо, що Євген Заславський (1844-1878), ім'я якого носила вулиця, був організатором «Південноросійського союзу робітників» в Одесі. За революційну діяльність був заарештований і помер у в'язниці.

Джерело: Трасса Е-95