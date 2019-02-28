Дитяча школа мистецтв Одеси представить звітний концерт «Весняний настрій»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеська дитяча школа мистецтв №2 представить звітний концерт «Весняний настрій» у рамках проведення комплексної перевірки закладу

26 лютого 2019 року в дитячій школі мистецтв № 2 стартувала комплексна перевірка закладу комісією департаменту культури та туризму Одеської міської ради. До комісії увійшли директори і викладачі шкіл естетичного виховання і творчих навчальних закладів.

«Планова комплексна перевірка допомагає поліпшити роботу навчального закладу, виявивши можливі недоліки. Фахівці комісії працюють за своїми напрямками, відвідують уроки, перевіряють плани, вивчаючи, наскільки правильно організований навчальний процес. Крім того, буде перевірено господарську частину, бухгалтерію та все, що стосується документації. Важлива складова перевірки - обмін досвідом, що допомагає підвищити професійний рівень педагогів», - сказала заступник директора департаменту культури і туризму Людмила Крижалко.

Директор дитячої школи мистецтв № 2 Тетяна Євсєєва провела презентацію навчального закладу. У школі дітей навчають гри на фортепіано, гітарі, баяні, інших музичних інструментах, викладають малювання і готують учнів до участі на всеукраїнських і міжнародних фестивалях.

Одна з традицій ДШМ № 2 - щорічні шкільні концерти на сценах Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного та Одеського академічного російського драматичного театру. Плідна робота педагогічного колективу ДШМ №2 сприяє формуванню умов для духовного збагачення учнів, створення творчих колективів.

1 березня о 15:00 у ДШМ № 2 пройде звітний концерт «Весняний настрій».