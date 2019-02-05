Для одеських психологів проводять тренінги з протидії домашньому насильству



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Одеських психологів навчали правил безпеки і прийомів самооборони при відвідуванні сімей, у яких відбулося домашнє насильство

Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді регулярно проводить заходи з протидії домашньому насильству.

Так, за участю представників відділу зв'язку з громадськістю управління патрульної поліції в Одеській області, фахівців мобільної бригади соціально-психологічної допомоги та фахівців Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для психологів провели семінар «Безпечне входження в сім'ю».

Під час семінару особлива увага приділялася правилам безпеки при відвідуванні сімей, у яких відбулося домашнє насильство. Представники патрульної поліції ділилися досвідом і практичними прийомами самооборони, навчали правил особистої безпеки. На завершення заходу учасники семінару демонстрували набуті навички.

Також Центром було проведено семінар-тренінг «Скажемо НІ насильству». Учасників ознайомили з проблемою домашнього насильства, поінформували про наданої допомоги в захисті постраждалих і розповіли про спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, а також правила особистої безпеки.

Крім того, учасникам презентували послуги мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги проводять регулярні виїзди з метою надання психологічних консультацій і надання послуг.

Контактна інформація про мобільні бригади: Суворовський район - вул. Сортувальна, 38а, контактні телефони: 095-819-11-89, 073-157-49-36; Приморський, Малиновський, Київський райони - вул. Іцхака Рабіна, 7, контактні телефони: 095-819-11-82, 073-157-46-37.