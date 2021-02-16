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    Одеські поліцейські можуть сісти на 10 років за вимагання хабарів і збут наркотиків

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    Поліцейські підбурювали одесита на збут наркотичних засобів третім особам в якості списання частини хабара - Одеські поліцейські можуть сісти на 10 років за вимагання хабарів і збут наркотиків
    Поліцейські підбурювали одесита на збут наркотичних засобів третім особам в якості списання частини хабара
    фото: з відкритих джерел

    5 квітня 2020 правоохоронців затримали після передачі другої частини хабара в сумі 400 доларів

    Одеські поліцейські постануть перед судом за вимагання грошей і збут наркотиків.

    Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

    Слідчі завершили досудове розслідування щодо двох поліцейських Управління поліції охорони в Одеській області.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Управління поліції охорони, залучаючи цивільну особу, вимагали та отримали від одесита, який зберігав канабіс, хабар в сумі 950 доларів США.

    Крім того, поліцейські підбурювали його на збут наркотичних засобів третім особам в якості списання частини хабара. Надалі вони планували викривати цих осіб і вимагати у них гроші.

    5 квітня 2020 правоохоронців затримали після передачі другої частини хабара в сумі 400 доларів США в порядку ст. 208 КПК України.

    11 лютого 2021 обвинувальний акт за статтями незаконного виробництва чи збуту наркотичних засобів і одержання неправомірної вигоди посадовою особою направлено до Малиновського районного суду Одеси (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України).

    Поліцейським загрожує позбавлення волі на строк до 10 років та позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна

    Нагадаємо, вінницький наркоторговець збував товар через Телеграм-канали.

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    Теги: хабар Одеса наркотики поліція
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