Одеські поліцейські можуть сісти на 10 років за вимагання хабарів і збут наркотиків

Поліцейські підбурювали одесита на збут наркотичних засобів третім особам в якості списання частини хабара

5 квітня 2020 правоохоронців затримали після передачі другої частини хабара в сумі 400 доларів

Одеські поліцейські постануть перед судом за вимагання грошей і збут наркотиків.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідчі завершили досудове розслідування щодо двох поліцейських Управління поліції охорони в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Управління поліції охорони, залучаючи цивільну особу, вимагали та отримали від одесита, який зберігав канабіс, хабар в сумі 950 доларів США.

Крім того, поліцейські підбурювали його на збут наркотичних засобів третім особам в якості списання частини хабара. Надалі вони планували викривати цих осіб і вимагати у них гроші.

5 квітня 2020 правоохоронців затримали після передачі другої частини хабара в сумі 400 доларів США в порядку ст. 208 КПК України.

11 лютого 2021 обвинувальний акт за статтями незаконного виробництва чи збуту наркотичних засобів і одержання неправомірної вигоди посадовою особою направлено до Малиновського районного суду Одеси (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України).

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