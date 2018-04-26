До річниці Чорнобильської катастрофи в Одесі пройде мітинг-реквієм

З нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи відбудеться мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям

26 квітня 2018 року, вшановуючи подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в Одесі пройде мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям. Початок проведення мітингу - 12:00. У заході візьмуть участь представники керівництва міста, учасники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи відбудеться мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям

26 квітня 2018 року, вшановуючи подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в Одесі пройде мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям.

Початок проведення мітингу - 12:00.

У заході візьмуть участь представники керівництва міста, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та члени їх сімей, громадськість.

У всіх райадміністраціях міста відбудуться зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадянами, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи. Під час зустрічей з керівництвом райадміністрацій відбудеться обговорення соціальних проблем і актуальних питань одеситів-чорнобильців.

В освітніх установах Одеси пройдуть тематичні інформаційно-просвітницькі заходи.

На згадку про загиблих і померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в храмах Одеси проведуть молебни.

Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ї загиблих отримають щорічну адресну грошову допомогу.