  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    До річниці Чорнобильської катастрофи в Одесі пройде мітинг-реквієм

    З нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи відбудеться мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям
    26 квітня 2018 року, вшановуючи подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в Одесі пройде мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям. Початок проведення мітингу - 12:00. У заході візьмуть участь представники керівництва міста, учасники
    • 26 Квiтня, 06:36
    • Розсилка

    З нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи відбудеться мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям

    26 квітня 2018 року, вшановуючи подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в Одесі пройде мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам'ятника одеситам-чорнобильцям.

    Початок проведення мітингу - 12:00.

    У заході візьмуть участь представники керівництва міста, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та члени їх сімей, громадськість.

    Читайте також

    У всіх райадміністраціях міста відбудуться зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадянами, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи. Під час зустрічей з керівництвом райадміністрацій відбудеться обговорення соціальних проблем і актуальних питань одеситів-чорнобильців.

    В освітніх установах Одеси пройдуть тематичні інформаційно-просвітницькі заходи.

    На згадку про загиблих і померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в храмах Одеси проведуть молебни.

    Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ї загиблих отримають щорічну адресну грошову допомогу. 

    Читайте також
    ЧАЕС Одеса АЕС одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ