Дожартувався до кримінальної справи: в Одесі затримали телефонного терориста



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Правопорушником виявився 52-річний одесит

В Одесі правоохоронці встановили та затримали лжемінера, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в торговельному центрі. Про це інформує приморський відділ поліції в Одесі.

Чоловік повідомив на спецлінію «102» про те, що одне із приміщень торгового центру на вулиці Пантелеймонівській заміновано небезпечною вибуховою речовиною.

Під час обстеження будівлі спеціалістами вибухотехнічної служби вибухових пристроїв, які загрожують життю та здоров’ю громадян, виявлено не було.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперативникам Приморського відділу поліції в м. Одесі вдалося встановити місцезнаходження та затримати правопорушника. Ним виявився 52-річний одесит. Як пізніше встановили поліцейські, затриманий заради власної розваги вирішив поглузувати з правоохоронців, повідомивши про замінування.

За вказаним фактом триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.