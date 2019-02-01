ДТП з нардепом Богомолець: у поліції назвали винних у аварії



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Аварія виникла через порушення правил дорожнього руху водієм позашляховика

Ввечері 1 лютого в Одесі автомобіль кандидата в президенти Ольги Богомолець потрапив у ДТП, унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомив радник голови Одеської поліції Руслан Форостяк.

«Аварія виникла через порушення правил дорожнього руху водієм позашляховика, в якому перебував кандидат, спричинивши зіткнення з іншим легковиком», — повідомив Форостяк.

За його словами, ніхто під час аварії не постраждав.

На винуватця складено адміністративний протокол, інша сторона претензій не має.

«На винуватця складено адміністративний протокол, інша сторона претензій не має, а навпаки, чомусь ніби навіть як задоволені що потрапили в новини, чи то задоволені компенсацією яку вірогідно отримали. Але в будь якому разі, добре що без наслідків, будьте уважні на дорогах», - зазначили у поліції.

Раніше повідомлялося, що народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та кандидат в президенти Ольга Богомолець потрапила в аварію в Одесі.

Нагадаємо, 10 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата від БПП Ольгу Богомолець кандидатом у президенти на вибори 31 березня.

Кампанія з виборів президента України стартувала 31 грудня 2018 року. Висування кандидатів політичними партіями або шляхом самовисування та подання кандидатами документів до ЦВК триватиме до 3 лютого 2019 року. Перед поданням до Центрвиборчкому документів кандидат або партія, що його висунула, має внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн грн.

Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно.

Президентські вибори призначено на 31 березня 2019 року.

До вашої уваги: Календар виборів президента Детальніше про президентські вибори читайте тут



