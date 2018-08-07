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    Двоє грабіжників відібрали у перехожого в Одесі золотий ланцюжок

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    Двоє грабіжників відібрали у перехожого в Одесі золотий ланцюжок

    Підозрювані були затримані, вони зізнались у скоєному.

    Одеські патрульні затримали двох чоловіків, які ймовірно причетні до пограбування. Про це інформує патрульна поліція Одеської області.

    За її даними, близько 1-години ночі 7 серпня, до чергової частини управління патрульної поліції в Одеській області надійшло орієнтування на затримання двох чоловіків, які відкрито заволоділи золотим ланцюжком перехожого у Приморському районі міста.

    Під час відпрацювання прилеглої території по орієнтуванню, на вулиці Катерининській бійці роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції затримали двох чоловіків, які мали схожу зовнішність.

    При проведенні поверхневого огляду, згідно зі статтею 34 Закону України «Про національну поліцію», в одного із чоловіків виявили викрадений ланцюжок. У розмові з патрульними громадяни зізнались у скоєному.

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    Двоє грабіжників відібрали у перехожого в Одесі золотий ланцюжок
    Двоє грабіжників відібрали у перехожого в Одесі золотий ланцюжок
    Двоє грабіжників відібрали у перехожого в Одесі золотий ланцюжок

    Чоловіків передали слідчим для подальшого проведення необхідних процесуальних дій. Розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 186 ККУ (грабіж).

    Слідство триває.

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