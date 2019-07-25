Стало відомо, у якій справі затримали екскерівника поліції Одещини Головіна



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Дмитро Головіна та ще трьох осіб підозрюють в привласненні семи контейнерів цигарок, які були речовими доказами

Екс-керівнику поліції Одещини Дмитру Головіну та ще трьом особам повідомлено про підозру. Як повідомляє Національне антикорупційне бюро, справа стосується незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу.

Також затримано колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка та ще двох керівників приватних компаній.

Всім їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), зазначають в НАБУ.

Двох осіб, в тому числі ексочільника ГУ НП в Одеській області, затримано ще й в порядку ст. 208 КК України.

Слідство встановило, що керівники компаній у змові з екскерівництвом Нацполіції Одещини у 2017 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідували слідчі. Після цього її випустили в незаконний обіг. Йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів. Ринкова вартість такої партії на «чорному ринку» може сягати 50 млн грн.

11 листопада 2017 року невстановлена група осіб за попередньою змовою з правоохоронцями ввезла на територію України (митний пост «Одеса-центральний») сім контейнерів з тютюновими виробами. В ході обшуку працівники ГПУ вказані тютюнові вироби вилучили з морського терміналу та помістили на склад, що знаходився в Одесі, для подальшого зберігання. В серпні 2018 року кримінальне провадження було передано в органи Національної поліції Одеської області для подальшого розслідування.

Керівництво ГУ НП в Одеській області наказало передати тютюнові вироби для подальшого зберігання на склади приватних структур, з керівниками яких Головін та його заступник вступили в злочинну змову. А вже звідти цигарки через короткий проміжок часу зникли.

Слідством встановлено, що керівник підприємства, якому були передані тютюнові вироби, наразі переховується за кордоном.

НАБУ розслідувало цю справу з літа 2018 року.

Як повідомлялось, 25 липня в Одесі детективи НАБУ спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали Дмитра Головіна, який очолював поліцію Одеської області з вересня 2016 по квітень 2019 рр.

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін навесні подав у відставку. За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: «Без коментарів».