В Одеській області генератор у будинку забрав життя трьох людей

На Одещині троє молодих людей загинули, отруївшись чадним газом від генератора

Сьогодні, 13 лютог, у селі Скосарівка, Березівського району, щона Одещині сталася трагедія. Від отруєння чадним газом загинуло троє людей. Дві жінки та чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники повідомляють, що під час відсутності електропостачання, вони користувалися генератором, який встановили всередині будинку. Під час роботи приладу токсичні продукти згоряння заповнили будинок. Оскільки чадний газ не має кольору та запаху, люди не помітили небезпеки та загинули уві сні.

За попередніми даними ДСНС України, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Зауважимо, що цей випадок став частиною хвилі подібних подій в Україні. Лише за перші вихідні лютого ДСНС зафіксувала загибель 4 осіб та госпіталізацію 25 постраждалих через неправильну експлуатацію нагрівальних приладів та генераторів.

Рятувальники також нагадують правила користування генератором:

генератор категорично заборонено використовувати в приміщеннях, підвалах або на балконах;

відстань до найближчого вікна чи дверей має бути не менше 6 метрів;

необхідно встановлювати побутові датчики чадного газу, які подають звуковий сигнал при небезпечній концентрації CO;

доливати пальне можна лише у вимкнений та охолоджений агрегат, щоб уникнути спалаху.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік обстріляв генератор, бо той занадто гудів. Невідомий здійснив кілька пострілів по стаціонарному генератору для живлення базової станції та зв’язку одного з мобільних операторів. Правоохоронці становили особу причетного. Це – мешканець Луцького району, 1967 року народження. За кілька годин його вже вдалося затримати.