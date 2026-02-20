Поїзд Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно: графік руху

Квитки на щоденні рейси можна придбати у касах, на сайті та застосунку «Укрзалізниці»

З Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, з Дніпра – з 23 лютого

«Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що з Одеси поїзд почне курсувати щодня з 22 лютого. А з Дніпра щоденні рейси стартують із 23 лютого. Маршрут поїзда охоплює ключові станції: Вознесенськ, Помічну, Кропивницький, Знам’янку, Олександрію та Кам’янське.

Як повідомляють залізничники, рішення дозволить забезпечити стабільне транспортне сполучення для мешканців одразу кількох областей. «Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 грн у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на 20 лютого через безпекову ситуацію в кількох регіонах.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення залізничним транспортом. Йдеться про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава на системній основі компенсує перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними соціально доступними тарифами.