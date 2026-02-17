Росіяни вдарили по Одесі: загорілись будинки та магазин, є постраждалі

На місцях працюють усі профільні служби

Російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком». Окупанти вдарили по місту ударними дронами.

В одному з районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – зазнали пошкоджень магазин і станція техобслуговування. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо руйнувань.

Раніше повідомлялось, що увечері 16 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. Після цього в частині міста зникло електро- та водопостачання.

Варто зазначити, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, лише після цього увімкнули сирени у місті.