Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни вдарили по Одесі: загорілись будинки та магазин, є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по Одесі: загорілись будинки та магазин, є постраждалі
Наслідки атаки на Одесу
скриншот з відео

На місцях працюють усі профільні служби

Російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком». Окупанти вдарили по місту ударними дронами.

В одному з районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – зазнали пошкоджень магазин і станція техобслуговування. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місцях працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо руйнувань.

Раніше повідомлялось, що увечері 16 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. Після цього в частині міста зникло електро- та водопостачання. 

Варто зазначити, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, лише після цього увімкнули сирени у місті.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл Сергій Лисак пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські терористи завдали удару дронами по Миколаївському району
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини
27 сiчня, 07:48
Атака на Київщину та Одесу: головне за ніч
Атака на Київщину та Одесу: головне за ніч
28 сiчня, 05:48
Повністю захистити енергооб’єкти від росіських атак неможливо
Відключення електроенергії триватимуть навіть влітку – РНБО
28 сiчня, 21:42
На узбережжі Одеси зафіксовано масовий мор чорноморських коників
На узбережжі Одеси зафіксовано масовий мор чорноморських коників
29 сiчня, 15:17
Пошкоджений будинок в Одесі через російську атаку
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
14 лютого, 03:55
Загорання сталося у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку
Пожежа в п’ятиповерхівці у Солом’янському районі: врятовано чотирьох людей
19 сiчня, 11:51
Під час одного з попередніх стартів у Києві через відключення світла змагання були перервані
Федерація легкої атлетики України перенесла змагання через обстріл Києва
21 сiчня, 10:51
Масовані удари саме по системах теплопостачання є відносно новою тактикою Росії
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
25 сiчня, 16:58
Уламки дрона на підлозі квартири
Двигун дрона пробив стіну і опинився посеред квартири у Києві (фото)
12 лютого, 08:36

Новини

Росіяни вдарили по Одесі: загорілись будинки та магазин, є постраждалі
Росіяни вдарили по Одесі: загорілись будинки та магазин, є постраждалі
В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло
В Одесі прогримів вибух: частково зникли вода та світло
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як теракт
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як теракт
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня
У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua