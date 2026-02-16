Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго
Відомство повідомило, що у столиці та області цього року вдалось запустити 25,8 МВт додаткових потужностей
фото: Міненерго

Зростання споживання електроенергії створює додаткове навантаження на енергосистему

Ситуація в енергосистемі залишається непростою. Через сильні морози фіксується зростання споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на систему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Як зазначила пресслужба відомства, відбулося чергове засідання енергетичного штабу. Зокрема, триває розвиток розподіленої газової генерації в регіоні. 25,8 МВт додаткових потужностей вдалось запустити у столиці та області цього року. Ще на низці об'єктів пускові роботи вже на фінальній стадії.

Також міжнародні партнери нарощують темпи допомоги. До хабів Міненерго надійшли генератори з Австрії та Литви. Очікуються генератори з Норвегії, газове обладнання з Нідерландів та нові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Крім того, нові фінансові внески готують Швеція, Данія, Німеччина та Європейська комісія, що дозволить оперативно закуповувати матеріали для ремонтів та захисту об’єктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Читайте також:

Теги: Міненерго відключення світла енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонтні бригади працюють над відновленням енергетики
Як негода та атаки РФ позначилися на енергосистемі: дані Міненерго
Сьогодні, 12:43
На думку Конеченкова, першопричини проблеми слід шукати у підходах до формування «зеленого» тарифу в попередні роки
Проблема боргів 2022 року за відновлювану енергетику потребує змін до законодавства – Вітроенергетична асоціація
Вчора, 15:30
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
10 лютого, 21:43
Глава вірменського уряду (ліворуч) заявив, що угода відкриє «нову сторінку» в енергетичних зв'язках між США та Вірменією
Сполучені Штати та Вірменія уклали енергетичну угоду на мільярди доларів
10 лютого, 08:14
По допомогу посольство звернулося до благодійної організації Radiohjälpen
Шведи за п’ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України
5 лютого, 08:06
Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі
Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини
29 сiчня, 04:16
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
28 сiчня, 18:16
Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмленн
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом
21 сiчня, 11:18
Шмигаль: Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават
Шмигаль анонсував зменшення тривалості відключень світла
19 сiчня, 09:27

Події в Україні

Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState
Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState
Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу
Повітряні сили сформували ескадрилью F-16 з іноземними пілотами – ЗМІ
Повітряні сили сформували ескадрилью F-16 з іноземними пілотами – ЗМІ
В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго
В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго
Зеленський увів санкції проти РФ, суд частково задовольнив апеляцію Тимошенко. Головне за 16 лютого 2026
Зеленський увів санкції проти РФ, суд частково задовольнив апеляцію Тимошенко. Головне за 16 лютого 2026
Херсон: росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу
Херсон: росіяни атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Сьогодні, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Сьогодні, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua