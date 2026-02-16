В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго

Відомство повідомило, що у столиці та області цього року вдалось запустити 25,8 МВт додаткових потужностей

Зростання споживання електроенергії створює додаткове навантаження на енергосистему

Ситуація в енергосистемі залишається непростою. Через сильні морози фіксується зростання споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на систему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Як зазначила пресслужба відомства, відбулося чергове засідання енергетичного штабу. Зокрема, триває розвиток розподіленої газової генерації в регіоні. 25,8 МВт додаткових потужностей вдалось запустити у столиці та області цього року. Ще на низці об'єктів пускові роботи вже на фінальній стадії.

Також міжнародні партнери нарощують темпи допомоги. До хабів Міненерго надійшли генератори з Австрії та Литви. Очікуються генератори з Норвегії, газове обладнання з Нідерландів та нові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Крім того, нові фінансові внески готують Швеція, Данія, Німеччина та Європейська комісія, що дозволить оперативно закуповувати матеріали для ремонтів та захисту об’єктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.