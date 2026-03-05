Окупанти атакували судно під прапором Панами: є постраждалі

Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей

Російська терористична армія вдарила по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БпЛА у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська. Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Одещині. Уночі під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м.

До слова, у ніч на 5 березня російські окупанти атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання дронів у Харкові та селищі Кам’яна Яруга.

Як зазначила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва, росіяни завдали авіаудару безпілотником, попередньо типу «Герань», по селищу Кам’яна Яруга. Унаслідок влучання пошкоджено господарчу споруду на території приватного домоволодіння.