Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю
Металурги просять уряд переглянути вимогу імпортувати 90% електроенергії через зростання витрат для промисловості
Підприємства заявляють про додатковий фінансовий тиск через нові правила імпорту електроенергії

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» звернулося до уряду із проханням переглянути рішення про підвищення обов’язкової частки імпорту електроенергії для промислових споживачів, повідомив президент об’єднання Олександр Каленков у листі на адресу прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Йдеться про постанову Кабінет Міністрів України №272 від 28 січня 2026 року, яка передбачає підвищення обов’язкової частки імпорту електроенергії для уникнення графіків обмеження потужності для промисловості з 60% до 90%. Документ набирає чинності 7 березня і діятиме до 31 березня 2026 року.

У зверненні зазначається, що таке рішення викликає занепокоєння у підприємств гірничо-металургійного комплексу, оскільки не повністю відповідає поточній ситуації в Об'єднаній енергетичній системі України.

За інформацією галузі, на початку березня в енергосистемі відсутній гострий дефіцит електроенергії, а в окремі періоди спостерігається профіцит генерації, зокрема завдяки роботі сонячних та гідроелектростанцій. Про покращення ситуації також свідчить зменшення доступної пропускної спроможності для імпорту електроенергії з 1900 МВт у лютому до 1150 МВт у березні, а також поява можливостей для експорту до 400 МВт.

У листі наголошується, що для підприємств із безперервним виробничим циклом імпорт електроенергії є важливим інструментом уникнення аварійних зупинок виробництва. Водночас вимога імпорту на рівні 90% у періоди відсутності дефіциту електроенергії призводить до необґрунтованого зростання витрат, оскільки електроенергія закуповується за значно вищими європейськими цінами.

В «Укрметалургпромі» попереджають, що це підвищує собівартість металургійної продукції, знижує її конкурентоспроможність на світових ринках та створює додатковий фінансовий тиск на підприємства галузі, які вже зазнають впливу війни, логістичних обмежень та падіння світового попиту.

У зв’язку з цим об’єднання просить уряд розглянути можливість скасування постанови №272 як такої, що втратила актуальність у поточних умовах функціонування енергосистеми та створює економічно необґрунтоване навантаження на українську промисловість.

