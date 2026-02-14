Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку
Пошкоджений будинок в Одесі через російську атаку
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Цієї ночі Росія атакувала Одесу безпілотниками 

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про трагічні наслідки нічного обстрілу міста, пише «Главком».

Під час розбору завалів знищеного приватного будинку рятувальники виявили тіло жінки 1950 року народження. Потужна вибухова хвиля також пошкодила вікна в навколишніх оселях. Очільник МВА висловив щирі співчуття родині загиблої та запевнив, що всі міські служби вже працюють на місці трагедії.

В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку фото 1
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Комунальники займаються ліквідацією пошкоджень у сусідніх будинках, а для надання допомоги та консультацій мешканцям розгорнуто оперативний штаб. Наразі триває прибирання території та фіксація збитків.

В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку фото 2
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа.

До слова, обстріли портової інфраструктури значно впливають на темпи експорту зерна з України та призводять до його накопичення.

Теги: смерть Одеса Сергій Лисак рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Кіпрі знайдено мертвим представника посольства Росії в Нікосії
Кіпр розслідує «неприродну» смерть ймовірного агента ГРУ
15 сiчня, 03:13
Професійну кар’єру колишній посадовець розпочав у 1999 році
Загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт
21 сiчня, 15:33
Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав
Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ
29 сiчня, 09:12
Поранений військовослужбовець перебуває в лікарні
В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК
5 лютого, 22:03
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
8 лютого, 01:55
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Вчора, 05:26
Свєчніков був одним із учасників масштабного міжнародного запливу через Босфор, що пройшов 24 серпня
У Туреччині поліція виявила тіло: це може бути росіянин, який зник під час запливу
20 сiчня, 14:12
Росія атакувала Одесу безпілотниками
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)
4 лютого, 07:22
В Одесі почав працювати підземний навчальний хаб для курсантів, створений за проєктом Метінвесту: репортаж
В Одесі почав працювати підземний навчальний хаб для курсантів, створений за проєктом Метінвесту: репортаж
11 лютого, 14:19

Новини

В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку
В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
В Одеській області генератор у будинку забрав життя трьох людей
В Одеській області генератор у будинку забрав життя трьох людей
Руйнування надзвичайно серйозні. В Одесі пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК
Руйнування надзвичайно серйозні. В Одесі пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК
Росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру: є жертви
Росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру: є жертви
РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено багатоповерхівки
РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено багатоповерхівки

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua