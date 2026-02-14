В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку

Цієї ночі Росія атакувала Одесу безпілотниками

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про трагічні наслідки нічного обстрілу міста, пише «Главком».

Під час розбору завалів знищеного приватного будинку рятувальники виявили тіло жінки 1950 року народження. Потужна вибухова хвиля також пошкодила вікна в навколишніх оселях. Очільник МВА висловив щирі співчуття родині загиблої та запевнив, що всі міські служби вже працюють на місці трагедії.

фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Комунальники займаються ліквідацією пошкоджень у сусідніх будинках, а для надання допомоги та консультацій мешканцям розгорнуто оперативний штаб. Наразі триває прибирання території та фіксація збитків.

фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Одеса знову опинилася під ударом ударних безпілотників, внаслідок чого постраждали житловий фонд та цивільна інфраструктура. Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах.

Крім того, зафіксовано руйнування в рекреаційній зоні міста, де через влучання спалахнули господарські споруди. В іншому районі Одеси під ударом опинився об'єкт торгівлі, на території якого виникла пожежа.

До слова, обстріли портової інфраструктури значно впливають на темпи експорту зерна з України та призводять до його накопичення.