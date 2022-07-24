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    Політика

    Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)

    Могилу&nbsp;провідника Організації українських націоналістів псують не вперше - Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)
    Могилу провідника Організації українських націоналістів псують не вперше
    фото: Алесь Чайчиц/Facebook

    Вандали розписали кам’яний хрест на могилі фіолетовим балончиком

    Невідомі осквернили могилу лідера українських націоналістів Степана Бандери, який похований у німецькому місті Мюнхен. Про це повідомив користувач Алесь Чайчиц на своїй сторінці у Facebook і опублікував відповідні фото.

    «Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив вперше побувати, а там поліція і це видовище», – написав користувач.

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    Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)
    Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)
    Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)
    Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)

    На фото видно, що вандали розписали кам’яний хрест на могилі фіолетовим балончиком. Він припустив, що могилу спаплюжили місцеві ліві.

    Могилу провідника Організації українських націоналістів псують не вперше. Раніше невстановлені особи облили невідомою речовиною могилу, що знаходиться у німецькому Мюнхені. Ємності з-під цієї речовини було викинуто поруч.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна вандалізм скандал Україна Степан Бандера поліція окупація #stoprussia
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    Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)