Невідомі сплюндрували могилу Бандери у Мюнхені (фото)

Вандали розписали кам’яний хрест на могилі фіолетовим балончиком

Невідомі осквернили могилу лідера українських націоналістів Степана Бандери, який похований у німецькому місті Мюнхен. Про це повідомив користувач Алесь Чайчиц на своїй сторінці у Facebook і опублікував відповідні фото.

«Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив вперше побувати, а там поліція і це видовище», – написав користувач.

На фото видно, що вандали розписали кам’яний хрест на могилі фіолетовим балончиком. Він припустив, що могилу спаплюжили місцеві ліві.

Могилу провідника Організації українських націоналістів псують не вперше. Раніше невстановлені особи облили невідомою речовиною могилу, що знаходиться у німецькому Мюнхені. Ємності з-під цієї речовини було викинуто поруч.