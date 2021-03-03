Рівень води в Хаджибейському лимані суттєво знизять: влада Одещини заговорила про можливий прорив дамби
Найбільш небезпечними ділянками в Одеській мерії назвали місця, де проходять трубопроводи від насосних станцій
Представники місцевої влади Одеської області заявили про критичний стан Хаджибейської дамби та її ймовірний прорив.
Про таке повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У лютому 2020 року ураганний вітер і сильні хвилі завдали «відчутної шкоди тілу дамби», – йдеться в повідомлені. Найбільш небезпечними ділянками в Одеській мерії назвали місця, де проходять трубопроводи від насосних станцій № 4 і № 5. Там спеціалісти зафіксували просочування води крізь стіни станцій, запевнили в пресслужбі.
Як повідомили в міськраді, кошти на протиаварійні роботи на небезпечних ділянках дамби планують виділити з резервного фонду. За словами мера Одеси Геннадія Труханова та керівника Одеської ОДА Сергія Гриневецького, питання потребує «комплексного рішення». Тому місцева влада планує знизити рівень води в Хаджибейському лимані.
Нагадаємо, в Одесі триває масштабний капремонт Новощіпного ряду, через це значна частина жителів Приморського району залишиться без води у період з 23:50 3 березня до 23:50 4 березня.