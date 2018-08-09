Хорватія знайшла заміну українським МіГ-21



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Хорватські ВПС вирішили відмовитися від одеських МіГ-21 на користь ізраїльських F-16

Військово-повітряні сили Хорватії заявили, що повністю відмовляються від колишніх радянських винищувачів Міг-21Біс, ремонтом яких в 2013-2015 роках займався Одеський авіаційний завод, на користь контракту з урядом Ізраїлю про закупівлю вживаних літаків F-16, пише «Думська».

Нагадаємо, в 2013 році між Хорватією і українським держконцерном «Укрспецекспорт» був укладений договір на ремонт семи хорватських Міг-21біс і поставку п'яти винищувачів з Одеси. Сума контракту була всього 14 мільйонів євро.

Незважаючи на те, що всі 12 машин були прийняті і облітані хорватською стороною, через деякий час стали приходити рекламації з вимогою замінити поставлені літаки.

Кілька днів тому, 2 серпня, в Загреб, на авіабазу Плесо, з дружнім візитом прибула трійка ізраїльських винищувачів F-16C / D Barak. Тоді ж стали відомі деталі майбутньої угоди.

Хорватія купить в Ізраїлі десять вживаних одномісних F-16C і два двомісних F-16D. Сума контракту становить близько 480 мільйонів доларів США. У неї включено навчання льотчиків і персоналу на території Ізраїлю, поставку комплекту озброєння і запчастин, включаючи американські ракети «повітря-повітря», доставка всієї техніки в Хорватію, модернізацію інфраструктури авіабази Плесо під базування F-16 (будівництво гідротехнічних споруд та ангарів) і технічну підтримку протягом трьох років.

Контракт про закупівлю повинен бути підписаний у формі міжурядової угоди восени цього року під час візиту ізраїльського прем'єра Нетаньяху в Хорватію.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Міністерство оборони не має відношення до скандального ремонту хорватських винищувачів МіГ-21.

«Угода про ремонт підписали дві компанії, а українська фірма не має ніякого відношення до нашого Міністерства оборони. Звичайно, це випадок, який ми повинні вирішити і досягти взаємної згоди. Однак, відповідальність лежить на людях, які підписували згаданий контракт, і особливо на тих , хто повинен був контролювати виконання робіт, також як і на тих, хто виконував ремонт в Україні», - цитувало посольство Хорватії в Україні українського посадовця у січні 2018 року.