ДБР та Офіс генпрокурора зупинили розслідування справи на 4 млрд грн проти Жеваго – ЗМІ

Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили ще у вересні 2019

року

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Костянтина

Жеваго зупинено у зв’язку з міжнародним розшуком підозрюваного. Таку

відповідь, як повідомляється в сюжеті-розслідуванні «Бізнес Цензора», видання отримало від Офісу генерального прокурора у відповідь на журналістський запит.

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«Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000890 за підозрою Ж. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено у зв’язку з міжнародним розшуком підозрюваного. Органом досудового розслідування проводиться ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного, у тому числі в межах міжнародного співробітництва», – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Як нагадує видання, підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Олігарх тоді не з’явився на допит в ДБР, виїхавши за кордон.

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Мова йде про кримінальне провадження (ДБР) щодо виведення $113 млн (зараз еквівалент більше 4 млрд грн.) з підконтрольного йому збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит» . У липні 2021 року ДБР офіційно заявило, що Інтерпол опублікував червоне оповіщення щодо Жеваго. Пресслужба олігарха цю інформацію заперечувала.

У серпні 2022 року Українська правда оприлюднила розслідування «Батальйон Монако». Журналісти знайшли Костянтина Жеваго на його власній яхті з назвою «Z» вартістю близько $70 млн. Після цього у ДБР заявили, що вживають заходів для затримання та екстрадиції до України одного з фігурантів журналістського розслідування, який є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро у незаконній розтраті коштів.

ДБР, Офіс генпрокурора та Нацполіція на змогли підтвердити «Бізнес Цензору» чи був Костянтин Жеваго раніше оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол та чи намагаються слідчі екстрадувати його в Україну зараз. ДБР написало відписку про таємницю слідства.

Із відповіді Нацполіції випливає, що якісь спроби це зробити були: «В обліках… кореспонденції… наявне листування в рамках заходів з координації та забезпечення взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав стосовно зазначеної у вашому запиті особи з

питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу».

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Водночас Офіс генпрокурора та ДБР проігнорували запитання журналістів

щодо того, чому до Жеваго не була застосована процедура спеціального

досудового розслідування, яка дозволяє провести кримінальне провадження та передати звинувачення в суд навіть у разі переховування підозрюваного від слідства.

БЦ нагадує, що завдані банкрутством підконтрольного Жеваго банку «Фінанси та Кредит» збитки набагато більші, ніж $113 млн (4 млрд грн). За повідомленням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банк був винен

кредиторам 31 млрд грн. З них вони не отримали 27,5 млрд грн. Зокрема, перед Фондом гарантування заборгованість олігарха складає 7,5 млрд грн.

Борг перед НБУ біля 6 млрд грн. Ці кошти до банкрутства йшли на фінансування бізнес-імперії власника банку – Жеваго. За оцінками Фонду, із 40 млрд грн кредитного портфелю понад 23 млрд грн було видано пов’язаним із Жеваго особам.