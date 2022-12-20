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ДБР та Офіс генпрокурора зупинили розслідування справи на 4 млрд грн проти Жеваго – ЗМІ

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
ДБР та Офіс генпрокурора зупинили розслідування справи на 4 млрд грн проти Жеваго – ЗМІ
Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року.
фото з відкритих джерел

Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили ще у вересні 2019
року

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Костянтина
Жеваго зупинено у зв’язку з міжнародним розшуком підозрюваного. Таку
відповідь, як повідомляється в сюжеті-розслідуванні «Бізнес Цензора», видання отримало від Офісу генерального прокурора у відповідь на журналістський запит.

«Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000890 за підозрою Ж. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено у зв’язку з міжнародним розшуком підозрюваного. Органом досудового розслідування проводиться ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного, у тому числі в межах міжнародного співробітництва», – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Як нагадує видання, підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Олігарх тоді не з’явився на допит в ДБР, виїхавши за кордон.

Мова йде про кримінальне провадження (ДБР) щодо виведення $113 млн (зараз еквівалент більше 4 млрд грн.) з підконтрольного йому збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит» . У липні 2021 року ДБР офіційно заявило, що Інтерпол опублікував червоне оповіщення щодо Жеваго. Пресслужба олігарха цю інформацію заперечувала.

У серпні 2022 року Українська правда оприлюднила розслідування «Батальйон Монако». Журналісти знайшли Костянтина Жеваго на його власній яхті з назвою «Z» вартістю близько $70 млн. Після цього у ДБР заявили, що вживають заходів для затримання та екстрадиції до України одного з фігурантів журналістського розслідування, який є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро у незаконній розтраті коштів.

ДБР, Офіс генпрокурора та Нацполіція на змогли підтвердити «Бізнес Цензору» чи був Костянтин Жеваго раніше оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол та чи намагаються слідчі екстрадувати його в Україну зараз. ДБР написало відписку про таємницю слідства.

Із відповіді Нацполіції випливає, що якісь спроби це зробити були: «В обліках… кореспонденції… наявне листування в рамках заходів з координації та забезпечення взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав стосовно зазначеної у вашому запиті особи з
питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу».

Водночас Офіс генпрокурора та ДБР проігнорували запитання журналістів
щодо того, чому до Жеваго не була застосована процедура спеціального
досудового розслідування, яка дозволяє провести кримінальне провадження та передати звинувачення в суд навіть у разі переховування підозрюваного від слідства.

БЦ нагадує, що завдані банкрутством підконтрольного Жеваго банку «Фінанси та Кредит» збитки набагато більші, ніж $113 млн (4 млрд грн). За повідомленням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банк був винен
кредиторам 31 млрд грн. З них вони не отримали 27,5 млрд грн. Зокрема, перед Фондом гарантування заборгованість олігарха складає 7,5 млрд грн.

Борг перед НБУ біля 6 млрд грн. Ці кошти до банкрутства йшли на фінансування бізнес-імперії власника банку – Жеваго. За оцінками Фонду, із 40 млрд грн кредитного портфелю понад 23 млрд грн було видано пов’язаним із Жеваго особам.

Теги: Костянтин Жеваго розслідування допит бізнес

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