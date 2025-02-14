Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)

Пошкоджено припортову інфраструктуру

У ніч на 14 лютого російські окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Люди не постраждали. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

Над знищенням ворожих цілей працювали наші сили ППО.

«Унаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та нечинної бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль. На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, люди не постраждали», – заявив глава регіону.

На місці події працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Наслідки ворожої атаки на Одещину, 14 лютого 2025 р. фото: Олег Кіпер/Telegram

Варто зазначити, що РФ атакує припортову інфраструктуру на Одещині другий день поспіль. У ніч 13 лютого ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина.

До слова, у Київській області сталася пожежа через атаку дронів в ніч на 14 лютого. Вогонь зруйнував склади.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.