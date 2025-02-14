Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
Наслідки ворожої атаки на Одещину, 14 лютого 2025 р.
фото: Олег Кіпер/Telegram

Пошкоджено припортову інфраструктуру

У ніч на 14 лютого російські окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Люди не постраждали. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

Над знищенням ворожих цілей працювали наші сили ППО.

«Унаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та нечинної бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль. На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, люди не постраждали», – заявив глава регіону.

На місці події працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Наслідки ворожої атаки на Одещину, 14 лютого 2025 р.
Наслідки ворожої атаки на Одещину, 14 лютого 2025 р.
фото: Олег Кіпер/Telegram

Варто зазначити, що РФ атакує припортову інфраструктуру на Одещині другий день поспіль. У ніч 13 лютого ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. 

До слова, у Київській області сталася пожежа через атаку дронів в ніч на 14 лютого. Вогонь зруйнував склади. 

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.  

Теги: Одеса війна Одещина порт інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про початок місії «Baltic Sentry»|«Балтійський вартовий»
Пряме протистояння НАТО з Росією вже почалось
15 сiчня, 13:45
У минулому році Карякіна було призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ
Україна запровадила санкції проти шахіста-зрадника Карякіна
19 сiчня, 15:20
Генерал назвав судовий процес проти нього «свавіллям»
Затриманий за провал оборони Харківщини генерал Галушкін захотів стати солдатом
24 сiчня, 15:51
Кадри з місця потопу в Києві, де прорвало трубопровідну магістраль
Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)
18 сiчня, 06:56
Звіт ISW щодо війни в Україні 28 січня
ЗСУ відбили втрачені позиції під Торецьком – карти ISW
28 сiчня, 03:53
Згідно з планом, який нібито пропонував колишній головнокомандувач, спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі
Залужний пропонував наступати на Білгород: радник ексголовкома розповів подробиці
2 лютого, 14:31
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков
Кремль відкидає можливість обміну Курщини на окуповані території України
12 лютого, 12:41
Володимир Зеленський дав інтерв'ю для британської газети The Guardian
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
12 лютого, 11:56
США збираються збільшити військові продажі Індії
США стануть провідним постачальником нафти і газу до Індії
Сьогодні, 06:29

Новини

Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
Стало відомо, коли зможе відновити роботу аеропорт Одеси
Стало відомо, коли зможе відновити роботу аеропорт Одеси
РФ атакувала порт на півдні Одещини: спалахнула пожежа, є поранена (фото)
РФ атакувала порт на півдні Одещини: спалахнула пожежа, є поранена (фото)
На Одещині спалахнув будинок для літніх людей: є загиблі та постраждалі (фото)
На Одещині спалахнув будинок для літніх людей: є загиблі та постраждалі (фото)
В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував
В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував
Трагедія на Одещині: чоловік убив жінку та спробував приховати злочин, видавши його за ДТП
Трагедія на Одещині: чоловік убив жінку та спробував приховати злочин, видавши його за ДТП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
129K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
35K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
29K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
21K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua