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Бізнес проти митниці податкової: хто перемагає в судах? Оприлюднена статистика

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Бізнес проти митниці податкової: хто перемагає в судах? Оприлюднена статистика
Роман Ващук, бізнес-омбудсмен в Україні, і співзасновниця «Голки» Маргарита Ситник
фото громадської ініціативи «Голка»

Бізнес-омбудсмен: «Бізнес, який готовий судитися півтора року, з великою ймовірністю відіб'є свої кошти»

Легітимно заробляти гроші в Україні – цілком реально. 90% великого іноземного бізнесу, об'єднаного в Американській торговельній палаті чи Європейській бізнес-асоціації, залишилося і далі працює в Україні, повідомив бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України. «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту. Він повідомив, що наразі, за їхніми кейсами, держава програє у 55-95% судів у податкових і митних справах. 

В Україні, якщо порівнювати з Центральною та Західною Європою, суттєво більше юридичного і бухгалтерського персоналу, пояснив бізнес-омбудсмен. «Великий бізнес може це дозволити. В Україні ти можеш працювати, заробляти, але мусиш мати «церберів», які будуть відбиватися, щойно органи починають чіплятися. А відбитися можна. І тут є велика зміна: до 2014 року якщо фіскальні органи хотіли дотиснути якусь фірму, то за ними стояв підконтрольний суд, який відповідно вирішував. Зараз за нашими кейсами бачимо, що держава програє у 55-95% судів у податкових і митних справах. Тобто бізнес, який готовий судитися півтора року, з великою ймовірністю відіб'є свої кошти», – розповів Роман Ващук.

На його думку, наразі бізнесмен може почуватися більше захищеним в українських судах. «Ми мали ряд таких кейсів, коли за дуже дрібні помилки штрафували фірми на два мільйони гривень, – згадує бізнес-омбудсмен. – Скажімо, ви – компанія, яка має кілька фургонів і склад пального, зареєстрованого умовно на вул. Тихого 41А. А в якомусь одному документі написано 41. І це вже штраф на мільйон гривень за приховування підакцизного складу, бо за адресою 41 його нема».

Зрозуміло, що суд скасує такий штраф, зазначає Ващук, – але це візьме багато грошей часу. «Українська система має трохи звихнену внутрішню логіку», – іронізує бізнес-омбудсмен.

Роман Ващук радить підприємцям у подібних випадках звертатися до Ради бізнес-омбудсмена: «Якщо бізнес відчуває, що вас неправильно потрактували, приходите до нас, і ми через адміністративні провадження сверлимо мізки держоргану. У 64% випадків рішення ухвалюються на користь підприємства».

Вдалим прикладом такої співпраці Ващук назвав кейс деревообробної фірми «Кроноспан»з австрійським інвестиціями: «Їм донарахували кілька мільярдів податків, бо вважали, що їхні позики від материнської компанії були неринковими». Проте інспектор Ради Бізнесу довів протилежне, і нині компанія ефективно працює.

Раніше бізнес-омбудсмен Роман Ващук висловлював думку, що високий рівень корупції в системі державної митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат працівникам служби.

Також «Главком» повідомляв, що торік Рада бізнес-омбудсмена отримала 1191 скарг від компаній. Основні з них стосувалися податкових питань (61% від загальної кількості скарг бізнесу), дій правоохоронних органів (13%), дій державних регуляторів (7%), митних питань (6%), дій органів місцевого самоврядування (4%).

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Теги: суд бізнес штраф Україна

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