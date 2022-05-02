Друге травня, як день пам'яті жертв російської агресії

2 травня 2014 року в Одесі під час вуличних протистоянь від вогнепальних поранень загинули 6 протестувальників, ще 42 людини померли внаслідок пожежі в Одеському будинку профспілок

2 травня 2014 року в Одесі під час вуличних протистоянь від вогнепальних поранень загинули 6 протестувальників, ще 42 людини померли внаслідок пожежі в Одеському будинку профспілок

Путінська орда продовжує нищити Україну

Кремль веде гібридну підлу війну проти України. У цій війні головна жертва – правда. Брехня використовується Кремлем для ескалації ситуації, мобілізації своїх прихильників та спрямування їх на війну проти України. Найяскравіший прояв брехні – події 2 травня 2014 р. в Одесі.

Провокації, організовані російськими спецслужбами, що призвели до загибелі людей тенденційно та відверто брехливо освітлені кремлеЗМІ призвели до закінчення формування атмосфери ненависті до України.

Атмосфера ненависті призвела до неможливості діалогу. 2 травня є точкою неповернення до світу.

У ній зійшлися:

Масові жертви, що стали результатом кремлівської провокації. Пропагандистська кампанія Кремля, заснована на брехні та жахливо несправедливому звинуваченні України.

Кремль улаштував інформаційний аморальний шабаш. Фактично він танцює на кістках жертв. Поняття «трагедія» використовується лише для нагнітання ситуації.

Україна ж, перебуваючи у боротьбі з агресією, розуміє весь жах. Україна сумує за загиблими, у тому числі за ошуканими Кремлем. Ми знаємо, хто вбив людей в Одеському домі профспілок.

Це ті ж люди, які приймали рішення напасти на Україну.

Хто озброював терористів на Донбасі, хто вбивав наших громадян, хто крав Крим, хто бреше з екранів РосТВ. Вони ініціатори та виконавці масового вбивства. Тільки так і не інакше.

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Джерело: блог Віталія Кулика

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