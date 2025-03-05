«Згоріло 606 посилок». Атака РФ на Одесу знищила відділення «Нової Пошти»

Поперешнюк: Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено

Залишилися неушкодженими лише чотири посилки у поштоматі

Внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено та спалено відділення «Нової Пошти» Одеса-137. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис співвласника компанії «Нова Пошта» Володимира Поперешнюка.

«На щастя, ніхто з людей не постраждав. Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено», – заявив Поперешнюк. За його словами, залишилися неушкодженими лише чотири посилки у поштоматі поруч.

«Клієнти проінформовані, усі отримувачі та відправники, чиї відправлення були знищені, терміново отримають компенсації. Вже зранку на місці працює контейнер для видачі посилок, які прибули на це відділення», – йдеться у повідомленні.

Співвласник компанії наголосив, що вже встановлюється нове мобільне відділення поруч, яке почне працювати сьогодні ж. Згодом відбудеться переїзд у нове приміщення.

Нагадаємо, що РФ тероризує мирне населення міста Одеса. Ворог знову вчора ввечері завдав удару по критичній інфраструктурі.

Зокрема, повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу є масштабні руйнування, зайнялись пожежі в приватних будинках. Також пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, є загиблий. Також РФ знову вдарила по енергетичному об’єкту в Одеській області.

Також в ніч на 5 березня, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

«Станом на 8:55 у Бориспільському районі пошкоджено 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 22 автомобілі, приватний будинок, магазин, два складських приміщення, два ангари, школа та дитячий садочок», – йдеться у повідомленні. Інформація про постраждалих наразі відсутня.