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    Кіберполіція викрила одесита у збуті баз персональних даних 42 млн іноземців

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    Під час попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, які налічували інформацію відносно 42 мільйонів іноземців - Кіберполіція викрила одесита у збуті баз персональних даних 42 млн іноземців
    Під час попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, які налічували інформацію відносно 42 мільйонів іноземців
    фото: Нацполіція

    Бази містили прізвища, імена та по батькові, номери телефонів і соціального страхування, паспортні та банківські дані

    В Одесі викрито місцевого жителя на продажу персональних даних 42 млн іноземців. Про це повідомляєДепартамент кіберполіції Національної поліції України.

    Встановлено, що 32-річний одесит у месенджері збував бази даних з персональними відомостями іноземних громадян. Бази містили прізвища, імена та по батькові, номери телефонів і соціального страхування, паспортні та банківські дані.

    Крім цього, фігурант збував бази з авторизаційними даними до акаунтів різних поштових сервісів.

    Одна така база містила від 100 до 1 тис. записів за персональними даними іноземців. Залежно від обсягу бази коштувала вона до 1 тис. дол. Оплату підозрюваний отримував на електронні гаманці.

    Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та карти пам'яті.

    В ході попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, які налічували інформацію щодо 42 млн іноземців.

    На даний час йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут або поширення інформації з обмеженим доступом, що зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України.

    Теги: страхування час
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    Кіберполіція викрила одесита у збуті баз персональних даних 42 млн іноземців