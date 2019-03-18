Компанія одеситів викинула з вікна іноземця



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Поліцейські встановлюють обставини спричинення тілесних ушкоджень іноземцю

Потерпілий із закритими переломом обох п’яток перебуває у медичному закладі. Його життю нічого не загрожує. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Встановлено, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав, перебуваючи в гостях у квартирі одесита після сварки з друзями господаря оселі. Останні, застосувавши до іноземця фізичну силу, викинули його з балкону квартири, розташованої на другому поверсі будинку.

Попередньо вказану подію правоохоронці кваліфікують за ознаками ст. 122 Кримінального кодексу України. Зараз вживаються заходи по встановленню осіб правопорушників. Після отримання висновків судово-медичної експертизи буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Триває слідство.

На теперішній час за гарячими слідами працівниками поліції встановлено коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Усіх зловмисників затримано та доставлено до Портофранківського відділення поліції для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події.