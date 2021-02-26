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    Коронавірус на Одещині: лабораторно підтверджено 319 нових випадки

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    Все ще хворіють на коронавірус 5334 людини - Коронавірус на Одещині: лабораторно підтверджено 319 нових випадки
    Все ще хворіють на коронавірус 5334 людини
    фото: з відкритих джерел

    Померли від початку пандемії в Одеській області 1422 людей

    Станом на 26 лютого на коронавірусну інфекцію в Одеській області за весь період захворіли 85485 жителів, з яких 319 отримали позитивний ПЛР-тест лише протягом минулої доби.

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Померли від початку пандемії в Одеській області 1422 людей. За минулу добу від ускладнень коронавірусної інфекції пішли з життя п'ятеро мешканців Одещини. Побороти недуг вдалось 78729 особам, з яких видужання зафіксували у 226 за минулу добу. Все ще хворіють на коронавірус 5334 людини.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

    Усього в Україні вже одужали 1 163 555 людей (4 24 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 25 742 людей, з них 146 – за останню добу. Всього в країні хворіє 144 547 осіб. Зафіксовано 1 462 611 підозри на COVID -19 (з них 8 628 – протягом останньої доби).

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов вважає, що в Україні кампанія з масової вакцинації населення ще не провалена, незважаючи на те, що багато медиків відмовляються отримувати препарат.

    Теги: Одещина коронавірус
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