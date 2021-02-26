Covid -19 на Вінниччині: в області хворіє 7 472 осіб

На Вінниччині від коронавірусу одужало 27 243 людини

Кількість хворих зросла на 738 за добу

Станом на ранок 26 лютого на Вінниччині зафіксовано 35 360 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 738 за добу.

Також відомо про сім летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 645).

Як повідомляє РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 333 844 випадки інфікування коронавірусом (8 003 – за останню добу).

За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

На Вінниччині всього одужало 27 243 людини (152 – за останню добу). Загалом на Вінниччині хворіє 7 472 осіб. Також зафіксовано 38 136 підозр (774 – за останню добу). Усього в Україні вже одужали 1 163 555 людей (4 24 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 25 742 людей, з них 146 – за останню добу. Всього в країні хворіє 144 547 осіб. Зафіксовано 1 462 611 підозри на Covid -19 (з них 8 628 – протягом останньої доби).

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов вважає, що в Україні кампанія з масової вакцинації населення ще не провалена, незважаючи на те, що багато медиків відмовляються отримувати препарат.