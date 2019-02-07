Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини



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Проект «Мобільна поліклініка»

Упродовж цього тижня мобільні поліклініки працюють у трьох районах Одеської області

Безкоштовні медичні огляди населення у рамках проекту «Мобільна поліклініка» відбулися вже у 15 районах Одеської області. Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

«Проект триває майже два місяці. За цей час фахівці мобільних поліклінік провели медичні обстеження понад 6 000 мешканців, вперше діагнози встановлено понад 800 пацієнтам. Найбільший попит на консультації кардіологів, офтальмологів і спеціалістів УЗД. Окрім того, під час роботи мобільних поліклінік було підписано майже 250 декларацій із сімейними лікарями», — підкреслила директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олена Теряєва.

Упродовж цього тижня мобільні поліклініки працюють у Захарівському, Іванівському та Ширяївському районах. Запис на діагностику відбувається за направленням сімейного лікаря.

Проект «Мобільна поліклініка» ініціював голова Одеської ОДА Максим Степанов. Він є частиною реформи сільської медицини, старт якій дав Президент України Петро Порошенко. До складу кожної бригади лікарів «Мобільної поліклініки» входять: кардіолог, офтальмолог, ендокринолог, гінеколог, лікар УЗД, рентгенлаборант. Для встановлення діагнозу за потреби використовується телемедицина. Проект передбачає виявлення найбільш поширених захворювань на ранній стадії та подальше направлення пацієнтів для обстеження та лікування у заклади високоспеціалізованої медичної допомоги.

Нагадаємо, проект «Мобільна поліклініка» є довгостроковим. Автоамбуланси будуть щоквартально охоплювати всі райони області, змінюючи населені пункти.