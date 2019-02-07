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    Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини

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    Проект &laquo;Мобільна поліклініка&raquo; - Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини
    Проект «Мобільна поліклініка»

    Упродовж цього тижня мобільні поліклініки працюють у трьох районах Одеської області

    Безкоштовні медичні огляди населення у рамках проекту «Мобільна поліклініка» відбулися вже у 15 районах Одеської області. Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

    «Проект триває майже два місяці. За цей час фахівці мобільних поліклінік провели медичні обстеження понад 6 000 мешканців, вперше діагнози встановлено понад 800 пацієнтам. Найбільший попит на консультації кардіологів, офтальмологів і спеціалістів УЗД. Окрім того, під час роботи мобільних поліклінік було підписано майже 250 декларацій із сімейними лікарями», — підкреслила директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олена Теряєва.

    Упродовж цього тижня мобільні поліклініки працюють у Захарівському, Іванівському та Ширяївському районах. Запис на діагностику відбувається за направленням сімейного лікаря. 

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    Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини
    Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини
    Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини
    Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини
    Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини
    Лікарі мобільних поліклінік оглянули мешканців 15 районів Одещини

    Проект «Мобільна поліклініка» ініціював голова Одеської ОДА Максим Степанов. Він є частиною реформи сільської медицини, старт якій дав Президент України Петро Порошенко. До складу кожної бригади лікарів «Мобільної поліклініки» входять: кардіолог, офтальмолог, ендокринолог, гінеколог, лікар УЗД, рентгенлаборант. Для встановлення діагнозу за потреби використовується телемедицина. Проект передбачає виявлення найбільш поширених захворювань на ранній стадії та подальше направлення пацієнтів для обстеження та лікування у заклади високоспеціалізованої медичної допомоги. 

    Нагадаємо, проект «Мобільна поліклініка» є довгостроковим. Автоамбуланси будуть щоквартально охоплювати всі райони області, змінюючи населені пункти.
    здоров'я медицина лікар Одещина Максим Степанов
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