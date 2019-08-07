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    Новини

    Літак рейсу Львів-Анталія екстрено сів в Одесі

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    <p>Boeing розвернувся в районі румунського міста Констанца</p> - Літак рейсу Львів-Анталія екстрено сів в Одесі

    Boeing розвернувся в районі румунського міста Констанца

    Фото: Думская

    За даними ЗМІ, літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність

    У середу, 7 серпня, літак рейсу Львів-Анталія авіакомпанії Bravo Airways здійснив вимушену посадку в Одесі.

    Про це повідомляє видання «Думська».

    Boeing розвернувся в районі румунського міста Констанца і приземлився в одеському аеропорту приблизно у середу пообіді.

    За даними видання, літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність. Пасажирів зняли з літака і перевели на територію аеропорту.

    Зазначається, що технічні служби провели огляд літака і усувають несправності.

    Напередодні повідомлялося, що одразу два літаки були змушені повернутися в аеропорт Цюриха після того як в них невдовзі після зльоту влучили блискавки.

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