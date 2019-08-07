Літак рейсу Львів-Анталія екстрено сів в Одесі
Boeing розвернувся в районі румунського міста Констанца
За даними ЗМІ, літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність
У середу, 7 серпня, літак рейсу Львів-Анталія авіакомпанії Bravo Airways здійснив вимушену посадку в Одесі.
Про це повідомляє видання «Думська».
Boeing розвернувся в районі румунського міста Констанца і приземлився в одеському аеропорту приблизно у середу пообіді.
За даними видання, літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність. Пасажирів зняли з літака і перевели на територію аеропорту.
Зазначається, що технічні служби провели огляд літака і усувають несправності.
Напередодні повідомлялося, що одразу два літаки були змушені повернутися в аеропорт Цюриха після того як в них невдовзі після зльоту влучили блискавки.