Літак рейсу Львів-Анталія екстрено сів в Одесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Boeing розвернувся в районі румунського міста Констанца Фото: Думская

За даними ЗМІ, літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність

У середу, 7 серпня, літак рейсу Львів-Анталія авіакомпанії Bravo Airways здійснив вимушену посадку в Одесі.

Про це повідомляє видання «Думська».

Boeing розвернувся в районі румунського міста Констанца і приземлився в одеському аеропорту приблизно у середу пообіді.

За даними видання, літак здійснив вимушену посадку через технічну несправність. Пасажирів зняли з літака і перевели на територію аеропорту.

Зазначається, що технічні служби провели огляд літака і усувають несправності.

Напередодні повідомлялося, що одразу два літаки були змушені повернутися в аеропорт Цюриха після того як в них невдовзі після зльоту влучили блискавки.