Коронавірус на Одещині: кількість нових хворих перевалила за 300

Найбільше випадків підтвердили в місті Одеса – таких 161

1 березня лабораторно підтверджено 319 нових випадків захворювання на Covid-19 на території Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 18 дітей та 13 медичних працівників. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса – таких 161, в місті Чорноморськ – 39, в Ізмаїлі – 33. Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 2026 ПЛР-тестів та 259 ІФА-тестів. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 11 людей. Одужання зафіксували ж у 277 людей.

Станом на 2 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 86418 жителів, з яких 4155 дітей та 2905 медпрацівників. За весь час в регіоні провели 148895 ІФА-тести та 399219 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1440 людей, а видужав 79421 житель.

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