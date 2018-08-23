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    Мер Одеси Труханов сформулював національну ідею України

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    Геннадій Труханов - Мер Одеси Труханов сформулював національну ідею України
    Геннадій Труханов

    «Одеса - класичний приклад порозуміння та єдності людей, які належать до різних національностей», - зауважив Труханов

    В Одеському оперному театрі 23 серпня відбулися святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України. Вітаючи присутніх, мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що кожного року ця дата набуває абсолютно нового значення. І саме незалежність є основою національної ідеї українського народу.

    Про це повідомила прес-служба мера Одеси.

    «Сьогодні національна ідея України полягає у створенні рівноправного союзу вільних громадян, які об'єднані європейськими цінностями», - заявив Труханов.

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    Мер Одеси Труханов сформулював національну ідею України
    Мер Одеси Труханов сформулював національну ідею України

    Він зазначив, що у різні часи національна ідея використовувалася в якості пропуску до великої політики, але сьогодні вона має глибокий і потужний фундамент, на якому піар і політика вже не приживаються.

    «Яскравий приклад - Одеса. Українське місто, яке пишається своєю самобутністю і можливістю продемонструвати всьому світові красу та різноманіття України. Одеса – класичний приклад порозуміння та єдності людей, які належать до різних національностей – а їх більше сотні!» - підкреслив міський голова.

    Джерело: Українські новини

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