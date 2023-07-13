РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу в ядерній сфері

За словами Лаврова, США створюють ризики прямого збройного зіткнення з Росією, і це «загрожує катастрофічними наслідками»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна вважатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 загрозою з боку Заходу в ядерній сфері. Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню.

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«Сам факт появи подібних систем у ЗСУ розглядатиметься нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері», – наголосив міністр країни-терористки.

Лавров також звернув увагу на те, що «США та їхні натовські сателіти створюють ризики прямого збройного зіткнення з Росією, і це загрожує катастрофічними наслідками».

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«Лише один приклад вкрай небезпечного розвитку подій – плани США щодо передачі київському режиму винищувачів F-16. Ми проінформували ядерні держави США, Британію та Францію, що Росія не може ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю. Жодні запевнення тут не допоможуть», – заявив Лавров.

За словами дипломата країни-агресорки, «під час бойових дій військові РФ не розбиратимуться, чи обладнаний кожен конкретний літак зазначеного типу під доставлення ядерних озброєнь чи ні».

Водночас, відповідаючи на питання щодо можливості застосування ядерної зброї у війні проти України, Лавров нагадав, що російська сторона неодноразово висловлювалася на цю тему.

«Якби на Заході не вживали дій, які знову і знову змушують нас вказувати на ризики стратегічного характеру, які породжуються агресивною антиросійською політикою. Умови застосування Росією ядерної зброї чітко визначені у нашій Військовій доктрині. Вони добре відомі, і я не в черговий раз їх повторюватиму», – додав російський дипломат.

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Нагадаємо, перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року. Передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО, який триває у Вільнюсі підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.