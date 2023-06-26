Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авіаційні бомби на Херсонщині, ворог наступає на Сватівщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіаційні бомби на Херсонщині, ворог наступає на Сватівщині: ситуація в регіонах
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки
фото: ДСНС

Під обстріл потрапила вагітна жінка

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли, із мінометів та РСЗВ, по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Пошкоджено трансформатор у Сновській громаді, без електрики 11 населених пунктів, тривають роботи з ремонту, вже частково заживлено деякі населені пункти. Без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Білопільська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Великописарівська та Новослобідська громади.

У Миропільській громаді внаслідок одного з обстрілів одна людина отримала поранення. Пошкоджено два житлові будинки. Шалигинська громада: внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.

Запорізька область

Рашисти завдали 52 удари по 14 містах і селах Запорізької області: ракетний по Новояковлівці, авіаційні по Оріхову, Преображенці, Левадному, з БПЛА по Ольгівському, 7 обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю та Левадному, 40 ударів з артилерії по Залізничному, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.

Наразі зафіксовано 38 нових повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Вночі у Преображенці фахівці врятували з-під завалів 73-річного чоловіка й 77-річну жінку та оперативно передали постраждалих внаслідок ворожої атаки медикам.

Дніпропетровщина

Від учорашнього вечора ворог вдарив по Нікопольщині тричі. Снаряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Обстеження території продовжується.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Зеленого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка та Одрадне.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Вчора ворог з РСЗВ обстріляв c. Колісниківка Куп'янського району. Пошкоджено два будинки. У м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Луганщина

Наступальні дії вчора противник зосередив на Сватівщині, де спробував просунитися уперед західніше Кривошиївки у напрямку Стельмахівки. Зазначені його спроби результату не принесли – наші захисники зупинили всі намагання ворога.

Рашисти продовжують активно застосовувати авіацію уздовж усієї лінії фронту. Цього разу свої удари загарбники спрямували по Діброві та Білогорівці, обстрілів зазнали та ж сама Білогорівка і Невське. За добу противник здійснив 101 обстріл(486 снарядів).

Про обсяги втрат ворога свідчить постійне збільшення мережі військових шпиталів на окупованій території. Нещодавно в Луганську відбулося відчуження ще одного медичного закладу, який перепрофільовано під військовий шпиталь. Там цілодобово надається медична допомога особовому складу, а для роботи залучені медичні працівники з РФ.

Донеччина

За добу поранень зазнали три цивільні мешканці. Ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області: авіаудари (тип ракет не встановлено), ракетні (С-300), РСЗВ, артилерія та танкові обстріли. Під обстрілами: Авдіївка, Дружківка, смт. Північне, с.Суха Балка, Часів Яр, с.Катеринівка, с.Єлизаветівка, смт. Курахівка.

Пошкоджено 2 об’єкти інфраструктури, 16 житлових будинків, адміністративна будівля, цивільний автомобіль, господарська споруда, лінію електромереж.Миколаївщина: вчора обстрілів зазнало м.Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі у житловому секторі. Займання було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 95 обстрілів (644 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (17 снарядів).Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області.

Всього за добу через російську агресію 1 людина загинула, сім – дістали поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати.

Ворог вчергове обстріляв Антонівку. Поранення отримали двоє людей. Їм надано необхідну допомогу. Також під вогнем була Бургунка. З тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

Під цей обстріл потрапила й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері. Росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Читайте також: Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття 
Теги: пожежа Миколаївщина обстріл Миколаїв автомобіль Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок жінка чоловік рашисти Щастя ворог поранення росіяни Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Сумщині минулої доби зафіксовано 223 вибухи
Ворог понад 30 разів ударив по Сумщині: поранено двох жінок
19 червня, 02:07
Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі
На Херсонщині мирний житель підірвався на міні
17 червня, 14:08
Уряд виділив Херсонській та Миколаївській ОВА майже 565 мільйонів гривень
Постраждалі від затоплень через підрив ГЕС отримають майже 12 тис. грн
16 червня, 11:13
Затоплена площа перед Будинком культури в окупованій Новій Каховці
Директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС
11 червня, 19:46
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС триває
Рівень підтоплення на Херсонщині знижується: оперативні дані
10 червня, 09:57
Втрати українських сил біля Бахмута не вплинуть на більш масштабний запланований український контрнаступ
США підтвердили успіхи України біля Бахмута – CNN
8 червня, 18:52
Вода піднялася на кілька метрів
Вода сягнула дахів будинків: Олешки пішли під воду (фото, відео)
7 червня, 07:17
За словами Кулеби, російські атаки, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним
Кулеба закликав світ називати щоденні обстріли по Україні воєнними злочинами
29 травня, 13:39
Наслідки падіння уламків в Печерському районі
Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
28 травня, 07:15

Події в Україні

ЗСУ просунулись вглиб на 1,5 км на Мелітопольському напрямку
ЗСУ просунулись вглиб на 1,5 км на Мелітопольському напрямку
Міноборони повідомило, куди РФ направляє війська, які підтримали бунт Пригожина
Міноборони повідомило, куди РФ направляє війська, які підтримали бунт Пригожина
Авіаційні бомби на Херсонщині, ворог наступає на Сватівщині: ситуація в регіонах
Авіаційні бомби на Херсонщині, ворог наступає на Сватівщині: ситуація в регіонах
Голову та двох заступників Тернопільської облради викрито на хабарі (фото)
Голову та двох заступників Тернопільської облради викрито на хабарі (фото)
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
РФ збільшила обстріли і зазнає втрат, а ЗСУ просунулись на сході: ситуація на фронті
РФ збільшила обстріли і зазнає втрат, а ЗСУ просунулись на сході: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
31K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
17K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
16K
Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал
14K
Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ
11K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту