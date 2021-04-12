Мерія Одеси усі документи вестиме виключно українською мовою

Виконавчі органи міської ради користувались російською мовою як регіональною нарівні з державною

Труханов своїм розпорядженням вніс зміни до Інструкції з діловодства у виконавчих органах

Одеська мерія більше не використовуватиме російську мову в документах

Мер Одеси Геннадій Труханов своїм розпорядженням вніс зміни до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради. Інструкція з діловодства, якою послуговувалась Одеська мерія від 2012 року, охоплювала мовне питання щодо ведення ділових паперів. Відповідно до нього, виконавчі органи міської ради користувались російською мовою як регіональною нарівні з державною.

Тим часом, прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що «українська російська мова є частиною культурного розмаїття України».

Такі твердження не лише обурили, а й насмішили користувачів соцмереж.

Зокрема, вони відразу згадали про колишнього очільника уряду Миколу Азарова, який теж полюбляв спілкуватися українською російською мовою.