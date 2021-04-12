  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Мерія Одеси усі документи вестиме виключно українською мовою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виконавчі органи міської ради користувались російською мовою як регіональною нарівні з державною - Мерія Одеси усі документи вестиме виключно українською мовою
    Виконавчі органи міської ради користувались російською мовою як регіональною нарівні з державною
    Фото з відкритих джерел

    Труханов своїм розпорядженням вніс зміни до Інструкції з діловодства у виконавчих органах

    Одеська мерія більше не використовуватиме російську мову в документах

    Мер Одеси Геннадій Труханов своїм розпорядженням вніс зміни до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради. Інструкція з діловодства, якою послуговувалась Одеська мерія від 2012 року, охоплювала мовне питання щодо ведення ділових паперів. Відповідно до нього, виконавчі органи міської ради користувались російською мовою як регіональною нарівні з державною.

    Тим часом, прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що «українська російська мова є частиною культурного розмаїття України».

    Такі твердження не лише обурили, а й насмішили користувачів соцмереж.

    Зокрема, вони відразу згадали про колишнього очільника уряду Миколу Азарова, який теж полюбляв спілкуватися українською російською мовою.

    Теги: Одеса мова мер Геннадій Труханов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies