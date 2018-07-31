Минулого тижня в Одесі народилися 298 малюків



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськрад

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 298 немовлят, що на 48 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі маленьких одеситів - чотири пари близнюків.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені одеситки, яких з'явилося на світ 154 - на 39 більше, ніж попереднього тижня. Також за тиждень побачили світ 144 новонароджених хлопчики.

Пальма першості за кількістю прийнятих пологів минулого тижня належить міському пологовому будинку №7, де з'явилися на світ 83 дитини.