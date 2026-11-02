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На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла
Початок опалювального сезону залежить від погодних умов
фото: glavcom.ua

Кіпер: Комунальні служби та усі профільні підприємства посилено працюють, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону

На Одещині офіційно стартував опалювальний сезон. Першими в області подачу теплоносія розпочали у Біляївці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Станом на 2 листопада у Біляївці до теплопостачання підключені житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери.

«Початок опалювального сезону залежить насамперед від погодних умов – стійкого зниження середньодобової температури повітря нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. З урахуванням кліматичних особливостей регіону та актуальних прогнозів погоди громади розпочинають подачу тепла поетапно, відповідно до прийнятих на місцях рішень», – наголосив Кіпер.

Орієнтовний графік початку опалювального сезону у містах області:

  • Подільськ та Роздільна – з 4 листопада;
  • Ізмаїл – з 6 листопада;
  • Одеса, Чорноморськ, Південне та Білгород-Дністровський – з 9 листопада.

«У решті громад області підключення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури розпочнеться в міру подальшого похолодання. Комунальні служби та усі профільні підприємства посилено працюють, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та комфорт мешканців області», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 30 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон. Мер міста Андрій Садовий підписав відповідне розпорядження.

До слова, Київська обласна військова адміністрація повідомила про завершення основних етапів підготовки комунальної та соціальної інфраструктури до майбутнього осінньо-зимового періоду. 

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Теги: Одеса опалювальний сезон Одещина

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