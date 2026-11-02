На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла
Кіпер: Комунальні служби та усі профільні підприємства посилено працюють, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону
На Одещині офіційно стартував опалювальний сезон. Першими в області подачу теплоносія розпочали у Біляївці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Станом на 2 листопада у Біляївці до теплопостачання підключені житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери.
«Початок опалювального сезону залежить насамперед від погодних умов – стійкого зниження середньодобової температури повітря нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. З урахуванням кліматичних особливостей регіону та актуальних прогнозів погоди громади розпочинають подачу тепла поетапно, відповідно до прийнятих на місцях рішень», – наголосив Кіпер.
Орієнтовний графік початку опалювального сезону у містах області:
- Подільськ та Роздільна – з 4 листопада;
- Ізмаїл – з 6 листопада;
- Одеса, Чорноморськ, Південне та Білгород-Дністровський – з 9 листопада.
«У решті громад області підключення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури розпочнеться в міру подальшого похолодання. Комунальні служби та усі профільні підприємства посилено працюють, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та комфорт мешканців області», – додав очільник ОВА.
Нагадаємо, 30 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон. Мер міста Андрій Садовий підписав відповідне розпорядження.
До слова, Київська обласна військова адміністрація повідомила про завершення основних етапів підготовки комунальної та соціальної інфраструктури до майбутнього осінньо-зимового періоду.
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