На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла

Кіпер: Комунальні служби та усі профільні підприємства посилено працюють, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону

На Одещині офіційно стартував опалювальний сезон. Першими в області подачу теплоносія розпочали у Біляївці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Станом на 2 листопада у Біляївці до теплопостачання підключені житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери.

«Початок опалювального сезону залежить насамперед від погодних умов – стійкого зниження середньодобової температури повітря нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. З урахуванням кліматичних особливостей регіону та актуальних прогнозів погоди громади розпочинають подачу тепла поетапно, відповідно до прийнятих на місцях рішень», – наголосив Кіпер.

Орієнтовний графік початку опалювального сезону у містах області:

Подільськ та Роздільна – з 4 листопада;

Ізмаїл – з 6 листопада;

Одеса, Чорноморськ, Південне та Білгород-Дністровський – з 9 листопада.

«У решті громад області підключення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури розпочнеться в міру подальшого похолодання. Комунальні служби та усі профільні підприємства посилено працюють, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та комфорт мешканців області», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 30 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон. Мер міста Андрій Садовий підписав відповідне розпорядження.

До слова, Київська обласна військова адміністрація повідомила про завершення основних етапів підготовки комунальної та соціальної інфраструктури до майбутнього осінньо-зимового періоду.