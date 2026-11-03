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Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр
Пожежа у ТЦ в Одесі
скріншот з відео

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 4 листопада російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає «Главком».

За інформацією Лисака через російську атаку постраждала торгівельна інфраструктура.

«Ворог атакував Одесу. Постраждала торгівельна інфраструктура. Інформація щодо наслідків уточнюється», – пише Лисак.

У мережі пишуть, що російський удар пошкодив торговельний центр «Сім'я». На місці атаки вирує пожежа.

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Повітряні Сили писали про рух реактивних БпЛА на Одесу.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 жовтня російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Попри пошкодження інфраструктури, станом на ранок фахівцям вдалося відновити електропостачання для 33,3 тис. родин. 

За інформацією енергетиків, ремонтні бригади продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Відновлення працездатності пошкодженого обладнання потребуватиме часу.

Нагадаємо, російські терористи вдарили по Одещині. Унаслідок цього четверо людей постраждали. 

«Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини. Через ворожі удари пошкоджено сім приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції», – йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

До слова, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. 

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Теги: пожежа Сергій Лисак Одеса

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