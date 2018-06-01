Місцева влада виділила кошти на ремонт пологового будинку №7

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В Одесі відремонтують пологовий будинок

В Одесі за рахунок коштів міського бюджету проводять капітальний ремонт будівлі пологового будинку №7 за адресою: вул. Космонавтів, 11б. Замовником ремонтних робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міськради.У рамках капремонту проводяться ремонтні роботи та утеплення фасаду, заміна вікон на енергозберігаючі. Також буде проведено благоустрій території біля медзакладу. Раніше в пологовому будинку № 7 було проведено капітальний ремонт покрівельного покриття і несучих перекриттів.Крім того, під час закриття пологового будинку №7 на щорічну планову дезінфекцію протягом найближчого місяця заплановано проведення ремонту гінекологічного відділення, 2-го акушерського відділення і дитячого відділення з палатою інтенсивної терапії. Внутрішні ремонтні роботи будуть проводитися за рахунок залучення позабюджетних і благодійних коштів. Раніше для пологового будинку №7 закуплені 30 сучасних ліжок і тумбочок.

«Крім високої кваліфікації медичного персоналу, важливе значення мають комфортні умови перебування мам і малюків у пологовому будинку. Ми хочемо, щоб маленькі одесити з перших днів життя перебували в красивих, упорядкованих пологових залах і палатах, щоб вагітні та породіллі відчували позитивні емоції від перебування в закладі», - зазначила головний лікар міського пологового будинку № 7 Тетяна Москаленко.