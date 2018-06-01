В Одесі на хабарі погорів лікар військкомату

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Затримання хабарника

За визнання військовозобов’язаного непридатним до проходження строкової військової служби лікар-терапевт вимагав хабар

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України викрито на вимаганні хабара лікаря-терапевта військово-лікарської комісії Малиновського військкомату Одеси.

Про це інформує прес-служба військової прокуратури, повідомляє «Главком».

За визнання військовозобов’язаного непридатним до проходження строкової військової служби лікар-терапевт вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 7000 гривень. Під час скоєння злочину хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Військовою прокуратурою затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом управління СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі.