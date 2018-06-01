В Одесі на хабарі погорів лікар військкомату
-
Розсилка
За визнання військовозобов’язаного непридатним до проходження строкової військової служби лікар-терапевт вимагав хабар
Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України викрито на вимаганні хабара лікаря-терапевта військово-лікарської комісії Малиновського військкомату Одеси.
Про це інформує прес-служба військової прокуратури, повідомляє «Главком».
За визнання військовозобов’язаного непридатним до проходження строкової військової служби лікар-терапевт вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 7000 гривень. Під час скоєння злочину хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Військовою прокуратурою затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом управління СБУ в Одеській області.
Нагадаємо, співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі.