Місцева влада запропонувала одеситам та підприємствам приміщення в оренду



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Інформація про намір передати в оренду нежитлові приміщення

Департаменту комунальної власності Одеської міської ради про намір передати в оренду вказані нежитлові приміщення, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Одеси:

Нежилі приміщення першого поверху загальною площею 294,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Спирідонівська, 31, для розміщення майстерні з надання побутових послуг населенню. Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 141,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одесса, вул. Степова, 34, для розміщення майстерні з ремонту меблів та домашнього устаткування. Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 208,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 56 (КПН «ЦПМСД № 12») для розміщення медичного діагностичного центру з денним стаціонаром. Частина нежитлових будівель та споруд загальною площею 2186,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 32, для розміщення комунального підприємства. Нежитлове приміщення підвалу № 101 загальною площею 29,3 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 30, для розміщення майстерні з надання побутових послуг населенню. Індивідуально визначене майно у вигляді асфальтного майданчика загальною площею 20,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 76 (КП «ТМО») для розміщення складу. Нежитлове приміщення другого поверху загальною площею 23,8 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 28 (КУ «ПБ № 5») для розміщення аптечного пункту.

Заяви про оренду приймаються до 17.05.2019 р. з 13.00 до 15.00 за адресою: вул. Артилерійська, 1, каб. № 2, м. Одеса, 65039, у департаменті комунальної власності Одеської міської ради.

За додатковою інформацією звертатися до відділу приватизації та конкурсних процедур за телефонами: 705-90-30, 705-90-35