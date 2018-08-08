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    На Одещині автівка вилетіла з мосту: одна людина загинула

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    Автівка, що з&rsquo;їхала у кювет - На Одещині автівка вилетіла з мосту: одна людина загинула
    Автівка, що з’їхала у кювет

    У лікарні загинула 20-річна донька водія

    Автомобільна аварія за участю легковика «Форд Фокус» сталася у середу, 8 серпня, близько дванадцятої години на трасі «Одеса-Рені» біля села Спаське на Одещині. В результаті постраждали двоє людей, з яких одна померла в лікарні. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

    Попередньо встановлено, що «Форд» під керуванням 49-річного жителя Болградського району, рухаючись зі сторони Ізмаїла в бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з огородженням мосту та з’їхав у кювет.

    В результаті з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості водій та його 20-річна донька були госпіталізовані. На жаль, в лікарні від отриманих травм дівчина померла.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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