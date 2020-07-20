У Харкові сталася стрілянина: двоє поранених



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Чоловіки 37 та 27 років дістали вогнепальні поранення грудної клітини, їх доправили у лікарню

У харківському клубі внаслідок стрілянини постраждали двоє чоловіків, поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Інцидент стався на провулку Костюринському, 2. Чоловіки 37 та 27 років дістали вогнепальні поранення грудної клітини, їх доправили у лікарню.

Як пише «Суспільне», йдеться про ресторан та клуб Panorama, який працює цілодобово.

Поліція порушила справу за ч. 4 ст. 296, а також за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу. Друга стаття, вочевидь, пов’язана з тим, що клуб працював вночі в порушення карантину.

Також правоохоронці шукають свідків події.

«Свідків та очевидців інциденту на провулку Костюринському, 2, просимо звернутися до Основ'янського відділу поліції за телефонами: 705-98-15, 0632031916 або 102», — йдеться у повідомленні.