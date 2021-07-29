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    На Одещині чоловік з ножем увірвався до сільради (відео)

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    Затриманого доставили до відділення поліції та допитали - На Одещині чоловік з ножем увірвався до сільради (відео)
    Затриманого доставили до відділення поліції та допитали
    Фото Ковбасюк Дмитро/Facebook

    За попередньою інформацією, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння

    На Одещині зранку 29 липня до будівлі Фонтанської сільської ради прийшов чоловік з ножем. Його затримали представники установи та передали поліцейським. Про це повідомив на своїй сторінці у Fаcebook депутат Одеської обласної ради Дмитро Ковбасюк.

    За його словами, у такий спосіб чоловік начебто намагався «розібратися» з сільською головою Наталею Крупицею.

    У розмові з кореспонденткою «Суспільного» сільська голова повідомила, що перебуває у відпустці і не готова коментувати те, що сталося в раді. Водночас Крупиця зазначила, що справою мають займатися правоохоронці.

    Як повідомила речниця Національної поліції в Одеській області Світлана Білецька, затриманого доставили до відділення поліції та допитали. За попередньою інформацією, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.

    Нагадаємо, сьогодні в Одесі невідомий чоловік напав із ножем на кондукторку тролейбуса та поранив водія, який заступився за жінку.

    Також, в Одесі біля супермаркету прогримів вибух. на Миколаївській дорозі, 170А вибухнув поштомат, який прилягає до супермаркету «АТБ».

    Теги: вибух депутат Одещина напад
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    На Одещині чоловік з ножем увірвався до сільради (відео)