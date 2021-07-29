На Одещині чоловік з ножем увірвався до сільради (відео)

За попередньою інформацією, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння

На Одещині зранку 29 липня до будівлі Фонтанської сільської ради прийшов чоловік з ножем. Його затримали представники установи та передали поліцейським. Про це повідомив на своїй сторінці у Fаcebook депутат Одеської обласної ради Дмитро Ковбасюк.

За його словами, у такий спосіб чоловік начебто намагався «розібратися» з сільською головою Наталею Крупицею.

У розмові з кореспонденткою «Суспільного» сільська голова повідомила, що перебуває у відпустці і не готова коментувати те, що сталося в раді. Водночас Крупиця зазначила, що справою мають займатися правоохоронці.

Як повідомила речниця Національної поліції в Одеській області Світлана Білецька, затриманого доставили до відділення поліції та допитали. За попередньою інформацією, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі невідомий чоловік напав із ножем на кондукторку тролейбуса та поранив водія, який заступився за жінку.

Також, в Одесі біля супермаркету прогримів вибух. на Миколаївській дорозі, 170А вибухнув поштомат, який прилягає до супермаркету «АТБ».