На Одещині два села закрили на карантин через спалах Covid-19



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У Болгарському районі лабораторно підтвердили 84 випадки зараження Covid-19

В Одеській області були закриті на карантин два села – Дмитрівка і Кринична

В Одеській області в Болгарському районі зафіксували спалах коронавірусу. У зв'язку з цим там посилили карантинні обмеження. Про це повідомляє пресслужба Болградської районної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, у Болгарському районі лабораторно підтвердили 84 випадки зараження CoviD-19. Задля протидії поширенню інфекції було прийняте рішення від сьогодні заборонити регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом. Також в районі були закриті два села - Дмитрівка і Кринична.

Крім того, з 22 червня місцева влада забороняє функціонування ринків, роботу суб'єктів господарювання, що передбачає прийняття відвідувачів, в тому числі підприємств громадського харчування. Також припиниться робота закладів культури, торговельного та побутового обслуговування населення та інше.

Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив, що найбільші осередки зараження в регіоні були зафіксовані в Одесі - 291, а також у Болградському та Подільському районах - 84 і 447 заражених відповідно. Загалом в області зареєстровано 1161 випадок, з яких одужали 513 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Станом на ранок 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легень — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.